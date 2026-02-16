Zonguldak'ta maden ocağında göçük

1 İŞÇİ KURTARILDI, 2'Sİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde, özel kömür madeni ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden İsmet Kabuk, yaralı olarak kurtarıldı. Diğer 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK