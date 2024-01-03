Üye Girişi
Haberler

Komşusunun ağılına girerek hayvan öldüren zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, komşusunun ağılına girerek bir küçükbaş hayvanını öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı. Zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, komşusunun ağılına girerek bir küçükbaş hayvanını öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Küçükakçaalan Mahallesi'nde yaşayan Şeref Karabulut (60), ağılındaki bir gebe koyunun darbedilerek öldürüldüğünü, üzerindeki demir çıngırağın çalındığını jandarmaya ihbar etti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ağıldaki güvenlik kameralarının kayıtlarını da inceleyerek şüphelinin Karabulut'un komşusu Ercan C. (30) olduğunu belirledi.

Komşusuyla aralarında hayvanlarından kaynaklanan anlaşmazlık olduğu öğrenilen Ercan C, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Hayvan Hakları Güvenlik Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title