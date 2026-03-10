Hatay'da komşusunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartıştığı komşusunu bıçakla yaralayan S.C. tutuklandı. Yaralanan M.A.T. hastaneye kaldırıldı.
Özerli Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşular M.A.T. ile S.C. arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında S.C'nin bıçakla saldırdığı M.A.T. yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan S.C, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan