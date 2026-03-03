Haberler

Kocaeli'de komşusunu bıçaklayarak öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, komşusunu kasten öldüren M.G. adlı sanık, mahkeme tarafından 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada sanık, maktulün kendisine saldırdığını savunarak kendini savunduğunu ileri sürdü.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık M.G. (51), maktul Emre Bayram'ın eşi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Savcı, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Söz verilen sanık M.G, maktulün kendisine "canavarca" saldırdığını ileri sürerek, "Herkesin yapacağı şeyi yaptım. Amacım öldürmek değildi, sadece kendimi savundum. Pişmanım. Ailesinden özür diliyorum, ne isterlerse yapmaya hazırım." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

Olay

İzmit ilçesi Arızlı Mahallesi'nde 21 Ocak 2025'te yerde bıçaklanmış halde bulunan taksici Emre Bayram (44), müdahalelere rağmen kurtarılamamış, olaya ilişkin aynı gün gözaltına alınan komşusu M.G, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
