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Balkon Suyu Tartışması Kavgaya Dönüştü: 3 Yaralı

Balkon Suyu Tartışması Kavgaya Dönüştü: 3 Yaralı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki komşu aile arasında 'balkon yıkanırken su sıçratma' nedeniyle başlayan tartışma, dün karakolluk olmasının ardından bugün taş ve tuğlalı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i kadın 3 kişi yaralanırken, polis soruşturma başlattı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde komşular arasında 'balkon yıkanırken su sıçratma' nedeniyle çıkan tartışma dün karakolda sona erse de bugün yeniden taraflar arasında yaşanan kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi 1 No'lu Kayalık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ebru B.'nin ailesiyle ile İsmail O.'nun ailesi arasında dün balkon yıkama esnasında 'su sıçratma' nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu. Bugün akşam saatlerinde ise Ebru B. ile Yunus Emre O. arasında aynı konu ile ilgili yeniden sözlü tartışma yaşandı. Tartışmaya Ebru B.'nin eşi Mehmet B. ile Yunus Emre O.'nun babası İsmail O.'nun da dahil olmasıyla taraflar arasında kavga çıktı. İki komşu aile birbirlerine taş ve tuğlalar fırlattı. Yaşanan arbede sırasında 3 kişi yaralandı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden komşuları kontrol altına alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar önce çeşitli hastanelere götürüldü. Tedavisi tamamlananlar ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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