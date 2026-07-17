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Eskişehir'de komşu iki aile arasında kavga: 1'i polis 11 yaralı

Eskişehir'de komşu iki aile arasında kavga: 1'i polis 11 yaralı
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Eskişehir'de komşu iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi ve müdahale eden bir polis memuru yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'de aynı sokakta oturan komşu iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi ile onları ayırmak için müdahale eden 1 polis memuru hafif yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Obruk Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde oturan komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çevredekiler polise haber verdi. İki aile bireyleri arasında sokakta yaşanan arbede sırasında 10 kişi ile onları ayırmak için müdahale eden polis memuru B.A. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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