Kompresör Makinesinin İçinde 2 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kompresör makinesinin içinde 2 kilo esrar ele geçirildi

MERSİN Mersin'de kargoyla uyuşturucu ticareti yapmaya çalışan şüpheli 1 kişi suçüstü yakalanırken, kompresör makinesi içine zulalanmış 2 kilo 94 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda, Mersin'e doğu illerinden kargo yöntemi kullanılarak uyuşturucu madde geleceğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, uyuşturucunun Mersin'e geldiğini, kargo toplama merkezinde beklediğini tespit etti. Kargonun bulunduğu bölgede sivil ekiplerle önlem alan polis, şüpheli M.C.'yi paketi aldığı sırada suçüstü yakaladı. İncelemeleri yapılan kompresör makinesi görünümlü hava tüpünün alt tarafına kapak yapılmak suretiyle zulalanmış 4 paket halinde 2 kilo 94 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.