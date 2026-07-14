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Kanuni Şakası Nedeniyle Yargılanan Komedyen Tuba Ulu'ya 5 Ay Hapis Cezası Verildi

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Stand-up gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı şaka nedeniyle yargılanan komedyen Tuba Ulu'ya 5 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

(İSTANBUL) İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi, bir stand-up gösterisi sırasında Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki şakası nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan komedyen Tuba Ulu'ya 5 ay hapis cezası verip hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Komedyen Tuba Ulu'nun stand-up gösterisi sırasında Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkında Hürrem Sultan üzerinden yaptığı şaka nedeniyle "tarihi milli manevi değerlere hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınıp, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ulu, kullandığı sözlerin sınırı aşmış olabileceğini belirterek özür dilemişti. Ulu, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla açılan dava kapsamında İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan üçüncü duruşmada hakim karşısına çıktı.

Kadınlara karşı pozitif ayrımcılıkla yaklaştığını belirten Ulu, savunmasında, "Türkiye'de yaşayan ve her alanda mücadele eden bir kadın olarak bu suçlamayı kabul etmiyorum. Söz konusu suçu işlemem mümkün değildir. Mesleğimde de böyle bir eylem gerçekleştirmedim" dedi.

Mahkeme Ulu'ya 5 ay hapis cezası verirken hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Kaynak: ANKA
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