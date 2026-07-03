Haberler

Komedyen Deniz Göktaş'a tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Komedyen Deniz Göktaş, 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla tutuklandı. Avukatları ifadelerinin mizah kapsamında olduğunu savunurken, mahkeme suç şüphesini yeterli bularak tutuklama kararı verdi.

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Komedyen Deniz Göktaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla sevk edildiği İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışından dönüşünde gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik sorgusunda savunma yapan Göktaş, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ifadelerinin mizah ve eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Göktaş, "Ben bir komedyenim. Hakaret ve aşağılama kastım yoktur. Önceki ifadelerimi tekrar ederim. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

AVUKATLARI: MİZAH VE ELEŞTİRİ SUÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ

Göktaş'ın avukatları Metin Sinan Aslan ve Kudret Sıla Tatlı da müvekkillerinin ifadelerinin ifade özgürlüğü, mizah ve eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Avukat Metin Sinan Aslan, özellikle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasına dayanak gösterilen sözlerin tek başına suç unsuru oluşturmayacağını belirterek, Yargıtay'ın benzer kararlarına dikkat çekti. Aslan, söz konusu ifadelerin ağır ve sert eleştiri niteliğinde olduğunu, demokratik toplumlarda bu tür söylemlerin cezalandırılmaması gerektiğini söyledi.

Savunmada ayrıca Göktaş'ın sabit ikametgah sahibi olduğu, kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunmadığı vurgulanarak adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı ifade edildi.

HAKİMLİK: TUTUKLAMA TEDBİRİ ÖLÇÜLÜ

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği ise Göktaş'ın YouTube ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları inceleyerek, ifadelerin suç şüphesini destekleyen somut deliller içerdiği kanaatine vardı.

Kararda, Göktaş'ın paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerinin eleştiri sınırlarını aşarak şeref ve saygınlığını rencide edebilecek boyutta olduğu ileri sürüldü.

Hakimlik ayrıca, Göktaş'ın bazı videolarında canlı bombalar, terör saldırıları ve İslam dini ile ilgili kullandığı ifadelerin halkın bir kesimini din ve mezhep farklılıkları üzerinden diğer kesime karşı kin ve düşmanlığa sevk edebilecek nitelikte olduğunu değerlendirdi.

Kararda, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, suçun niteliği ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklama tedbirinin ölçülü ve gerekli olduğu ifade edildi.

Bu gerekçelerle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına karar verdi.

KARAR ADLİYEDE PROTESTO EDİLDİ

Kararın ardından, adliye koridorunda Göktaş'ı bekleyen sevenleri, meslektaşları ve yurttaşlar; "kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Deniz Göktaş yalnız değildir" ve "faşizme karşı omuz omuza" sloganları atarak binanın dışına doğru yürüdü.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi

Kılıçdaroğlu ile görüştü! Tutuklanan komedyenden olay istek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı

Belediye başkanına şok! Özel kalemi yüz kızartıcı suçtan gözaltında
Icardi'ye ''güle güle'' dediler! Galatasaray'ın yeni 9 numarası belli oldu

Icardi'ye ''güle güle'' dediler! İşte Galatasaray'ın yeni 9 numarası
AJET, Ankara'dan 3 şehre daha direkt uçuşlara başladı

O şehrimize müjde! 3 yere daha aktarmasız gidebilecekler
Gişelere çarpan tanker alev topuna döndü: 5 kişi hayatını kaybetti

Gişelere çarpan tanker alev topuna döndü: 5 kişi hayatını kaybetti
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar

Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar