Şanlıurfa'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Komşuların durumu fark etmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, kombinin bacasından sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eyüp Kent Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayanlar, komşularından bir süredir haber alamamaları üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde yaşayan 4 kişi, sağlık ekiplerince karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Doğal gaz firmasınca evde yapılan incelemede, kombinin takılı olduğu balkonun kapatıldığı ve bacanın ise içeride bırakıldığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı

Dünyanın gözü önünde katliam! Yine yasaklı bombayla vurdular
Haberler.com
500

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı

Dünyaca ünlü şarkıcı, klip çekiminde alevler içinde kaldı
Dengesini kaybedip 30 metrelik falezlerden düşen kadın hayatını kaybetti

Genç müzisyen korkunç şekilde can verdi
İsrailli uzman: İran'ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail'e ciddi zarar verdi

Resmen itiraf ettiler! İran'ı silahı başlarına bela oldu
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
Samsunspor galibiyeti 90+3'te hatırladı

Bir taraf sevinçten çıldırdı, diğer taraf hüzünden adeta yıkıldı