Haberler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, BM Güvenlik Konseyi'nde konuşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, gelecek hafta BM Güvenlik Konseyi'nde Orta Doğu'da barışın korunması, çocukların eğitimi ve kadınların barış süreçlerine katılımı konularında konuşma yapacak.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Orta Doğu'da barışın korunmasına ilişkin düzenlenecek oturumda konuşma yapacağı bildirildi.

Kolombiya'nın BM Daimi Temsilcisi Leonor Zalabata, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin, bu ay yürüteceği BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı kapsamında birçok konuyu gündeme taşıyacağını belirtti.

Zalabata, Petro'nun Orta Doğu'da barışın korunmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nde yer alacağını belirterek, "Bu oturum, çatışmaların yayılması karşısında diplomasiye ve siyasi çözümlere öncelik verilmesi gerektiği konusunda ortak bir anlayış oluşturmayı amaçlıyor. Kolombiya buraya savaşı değil, barışı konuşmaya geliyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petro'nun, çatışmalardan etkilenen çocukların eğitiminin korunması ve savaş bölgelerindeki çocukların durumunun ele alınacağı üst düzey bir oturuma da başkanlık edeceğini dile getiren Zalabata, "Bu oturumda, kadınların çatışmaların önlenmesi, arabuluculuk ve barış inşası süreçlerine tam, eşit, güvenli ve anlamlı katılımının önemi vurgulanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya lideri Petro, BM Güvenlik Konseyi'nde yapacağı konuşmada başta Gazze olmak üzere Orta Doğu'da süren çatışmalar ile iklim değişikliği konularını gündeme getireceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

CHP'li 111 vekilden ortak bildiri! Kılıçdaroğlu'na bir çağrıları var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı hayvan taşıyan kamyon kaza yaptı, koyunlar telef oldu

Karayolunda kan donduran manzara
Maltepe'de sürücüyü takip edip darbeden saldırganlara rekor ceza

Sürücüyü takip edip darbettiler: Verilen cezayı hiç unutamayacaklar
CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı yapılan ortak bildiriye 27 milletvekili imza atmadı

CHP'de saflar belli oldu! 27 milletvekili ortak bildiriye imza atmadı
Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

+18 filmde rol almak için sabırsızlanıyor

Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi
Lewandowski'nin eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama

Türkiye'ye geliyor!
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı