Haberler

Kolombiya İçişleri Bakanı Benedetti'den ABD'ye Sert Tepki

Güncelleme:
Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti, kendisini yaptırım listesine alan ABD'ye karşı sert eleştirilerde bulundu. Benedetti, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu savunduğu için hedef alındığını ve ABD'nin uyuşturucu ile mücadelesinin sahte bir aldatmaca olduğunu ifade etti.

Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti, kendisini yaptırım listesine alan ABD'ye tepki göstererek, "Ülkemizin onurunu savunduğum, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu savunduğum ve onun uyuşturucu kaçakçısı olmadığını savunduğum için beni OFAC listesine aldılar." ifadesini kullandı.

Benedetti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin kararına (OFAC) sert tepki gösterdi.

Söz konusu suçlamalarla bir ilgisi olmadığını vurgulayan Benedetti, şunları kaydetti:

"Ülkemizin onurunu savunduğum, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu savunduğum ve onun uyuşturucu kaçakçısı olmadığını savunduğum için beni OFAC listesine aldılar. Üstelik suçlamalarla hiçbir ilişkim olmamasına rağmen. Bu durum, her imparatorluğun adaletsiz olduğunu ve ABD'nin uyuşturucuyla mücadelesinin aslında silahlanma odaklı bir aldatmaca olduğunu gösteriyor. Bu ülkede kimse benim uyuşturucu kaçakçısı olduğuma inanmıyor. Bir tek uyuşturucu kaçakçısının evine bile girmedim. Gringolar, (ABD'liler) evinize dönün."

Öte yandan yaptırım listesine eklenen Cumhurbaşkanı Petro'nun oğlu Nicolas Petro da basına yaptığı açıklamada karara tepki göstererek, bunun siyasi baskı amacıyla alındığını savundu.

Petro, "Sırf Gustavo Petro'nun oğlu olduğum için beni haksız yere Clinton Listesi'ne dahil ettiler. Eşi benzeri görülmemiş bir siyasi ve yargısal baskı söz konusu. Haklarımı savunma için uluslararası kuruluşlara başvuracağım." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Petro'yu yaptırım listesine almıştı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, eşi Veronica del Socorro Alcocer Garcia, oğlu Nicolas Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti'nin "özel olarak belirlenmiş vatandaşlar listesine" eklendiği ve bu kişilere yaptırım uygulanacağı belirtilmişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de yazılı açıklamasında, Petro'nun iktidara gelmesinden bu yana Kolombiya'daki kokain üretiminin on yılların en yüksek seviyesine ulaştığını, Petro'nun uyuşturucu kartellerinin artmasına izin verdiğini ve bu faaliyetleri durdurmayı reddettiğini savunmuştu.

Trump, Petro'yu hedef almıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya lideri Petro'yu hedef alarak, "O bir haydut ve kötü bir adam. Çok fazla uyuşturucu üretiyor." demişti.

Petro'nun Kolombiya'da kötü bir yönetim sergilediğini ileri süren Trump, bu ülkeye yapılan tüm ödemeleri durdurduklarını ve Kolombiya ile ilişkilerini yeniden düzenlediklerini söylemişti.

Kolombiya'da üretilen uyuşturucu maddelerin Meksika üzerinden ABD'ye getirildiğini iddia eden Trump, bu ülkeye ciddi yaptırımlar uygulamaya başladıklarını belirtmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
