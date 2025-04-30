Kolombiya, Filistin İçin Uluslararası Hukuku Savundu

Kolombiya, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD), işgal altındaki Filistin topraklarında Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası aktörlerin yürüttüğü insani faaliyetleri savunan açıklamada bulundu.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, UAD'de düzenlenen duruşmada, ülkeyi Dışişleri Bakan Yardımcısı Mauricio Jaramillo Jassir temsil etti.

Jassir, Kolombiya'nın, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) başta olmak üzere uluslararası kuruluşların Filistin'deki insani çalışmalarına desteğini yineledi.

İsrail'in söz konusu kuruluşlara yönelik artan baskı, saldırı ve kısıtlamalarının Filistin halkının temel hizmetlere erişimini ciddi biçimde engellediğini belirten Jassir, İsrail'in uluslararası yükümlülüklerini UAD'ye hatırlattı.

Jassir, UNRWA'nın, Filistin'de sağlık, eğitim, gıda ve barınma gibi temel hizmetlerin sağlanmasında ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının korunmasında vazgeçilmez bir rol oynadığını kaydetti.

Bakan Jassir, BM üyesi ve "işgalci bir devlet" olarak İsrail'in, BM Şartı ve uluslararası insancıl hukuk, özellikle de 1949 tarihli Dördüncü Cenevre Sözleşmesi uyarınca sivillerin korunmasına dair yükümlülüklerinin altını çizdi.

Kolombiya'nın iki devletli çözüme bağlılığını vurgulayan Jassir, ülkesinin dış politikasının uluslararası hukuka saygıyı, anlaşmazlıkların barışçıl yollardan çözümünü ve Filistin halkının meşru haklarıyla dayanışmayı esas aldığını ifade etti.