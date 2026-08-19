Kolombiya'daki Depremde Can Kaybı 304'e Yükseldi

BOGOTA, 19 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e yükseldi.

Kolombiya Afet Yönetimi Ajansı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre depremde 4.548 kişi yaralanırken, 426 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, merkez üssü Choco eyaletindeki San Jose del Palmar olan depremden ülkenin yaklaşık üçte birinin etkilendiğini söyledi.

Depremin yol açtığı doğrudan ekonomik zararın ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 trilyon Kolombiya pesosu (yaklaşık 9,6 milyar ABD doları) olduğunu belirten de la Espriella, bunun 24,5 trilyon pesosunun bina hasarından, 5,5 trilyon pesosunun ise altyapı hasarından kaynaklandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, "Bilgiler geldikçe bu sayıların değişmesini bekliyoruz" dedi.

Kolombiya'dan ve yurtdışından gelen insani yardımlar, en çok hasar gören bölgelere ulaştırılıyor. Arama ve kurtarma ekipleri de enkaz altında mahsur kalmış olabilecek kişilerin bulunduğu yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua