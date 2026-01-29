Haberler

Kolombiya'da 15 Kişiyi Taşıyan Kayıp Yolcu Uçağı Bulundu: Kurtulan Olmadı

Güncelleme:
Kolombiya'nın kuzeydoğusundaki Norte de Santander bölgesinde kaybolan ve 15 kişiyi taşıyan iç hat yolcu uçağının enkazı bulundu. Kazada sağ kurtulan olmadığı bildirildi.

BOGOTA, 29 Ocak (Xinhua) -- Kolombiyalı yetkililer, çarşamba günü taşıdığı 15 kişiyle kaybolan yolcu uçağının enkazının yerinin tespit edildiği söyledi. Kazadan sağ kurtulan olmadığı belirtildi.

Kolombiyalı haber kanalı RTVC Noticias'ın bildirdiğine göre devlet havayolu şirketi Satena'nın işlettiği Beechcraft 1900 tipi uçağın enkazı, bölge sakinleri ve Ulusal Polis ekiplerince ülkenin kuzeydoğusundaki Norte de Santander bölgesinde bulundu.

Satena'dan yapılan açıklamada Cucuta-Ocana güzergahında NSE 8849 sefer sayılı iç hat uçuşu gerçekleştiren uçağın, yerel saatle 11.42'deki kalkışının ardından 11.54'te hava trafik kontrolörleriyle son temasını kurduğu belirtildi. Uçakta 13 yolcu ve iki mürettebatın bulunduğu kaydedildi.

Acil durum protokollerini devreye sokan Kolombiya sivil havacılık otoritesi, kazaya ilişkin veri toplamak amacıyla birleşik bir komuta merkezi oluşturdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
