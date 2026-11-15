Kolombiya'da yolcu otobüsü devrilince 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

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Kolombiya'nın güneyinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kolombiya Ulusal Polisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Caqueta yönetim bölgesine bağlı San Vicente kasabasından başkent Bogota'ya seyahat eden otobüs, Garzon-Neiva otoyolunda devrildi.

Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Polis, otobüs şoförünün direksiyon başındayken kısa süreli uykuya dalmış olabileceğini, kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Kaynak: AA