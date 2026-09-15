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Kolombiya'da üniversite protestolarında şiddet yaşanması halinde polis müdahale edecek

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, "şiddet ve kamu düzenine zarar veren durumlar olması halinde" devlet üniversitelerindeki protestolara polisin müdahale edeceğini açıkladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, "şiddet ve kamu düzenine zarar veren durumlar olması halinde" devlet üniversitelerindeki protestolara polisin müdahale edeceğini açıkladı.

De la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından videolu mesaj paylaştı.

Devlet üniversitelerinin "suç ve şiddet alanı" olmasına izin vermeyeceğini belirten de la Espriella, barışçıl protestolara saygı duyduğunu belirtti.

De la Espriella, "Üniversite otonomisi, dokunulmazlık için bir açık çek değildir." diyerek şiddet, tehlike ve kamu düzenine zarar veren durumlar olması halinde harekete geçecek ulusal eylem protokolün uygulanması için talimat verdiğini, bu gibi olası durumlarda polisin protestolara müdahale edeceğini açıkladı.

Üniversitelerde barışçıl protestolara saygı duyulacağını söyleyen de la Espriella, üniversitelerin otonomisinin tartışma konusu olmadığını ancak bunun, kampüslerin anayasa ve kanunlardan muaf alanlar olduğu anlamına gelmediğini ifade etti.

Kaynak: AA
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