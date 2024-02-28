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Toplu katliam iddiası! Kolombiya'da çöp torbaları içinde 1086 kişiye ait kalıntılar bulundu

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Kolombiya'da 4 bin çöp torbasının içinde 1086 kişiye ait kalıntılar bulundu. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Bu, Kolombiya halkının maruz kaldığı toplu katliamın göstergesi gibi duruyor" dedi.

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde, toplu mezarda çöp torbaları içinde 1086 kişiye ait kalıntılar bulundu.

TOPLU MEZARLAR TESPİT EDİLDİ

Ulusal basında çıkan habere göre, Cucuta kentindeki merkez mezarlıkta kazı yapan görevliler toplu mezar tespit etti. Yapılan incelemelerde 4 bin çöp torbasının içinde 1086 kişiye ait kalıntılar olduğu belirlendi.

Toplu katliam iddiası! Kolombiya'da çöp torbaları içinde 1086 kişiye ait kalıntılar bulundu

ÇATIŞMA DÖNEMİNDE KAYBOLAN KİŞİLERE AİT İDDİASI

Kayıp Kişileri Arama Birimi (UBPD) ve Özel Barış Yargısından (JEP) yapılan açıklamada, bulunan insan kalıntılarının "büyük ihtimalle" çatışma döneminde kaybolan kişilere ait olduğu kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI PETRO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

JEP Yargıcı Maria del Pilar Valencia da açıklamasında, durumun "dehşet verici" olduğunu ve kapsamlı soruşturma yapılması gerektiğini söyledi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, Cucuta'daki kalıntıların kaybolan kişilere ait olduğunu belirterek, "Bu, Kolombiya halkının maruz kaldığı toplu katliamın göstergesi gibi duruyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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