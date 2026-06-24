Kolombiya'da iktidar partisinin cumhurbaşkanı adayı Cepeda, seçim sonucunu kabul etti

Kolombiya'da 21 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde yarışan iktidar partisinin sol görüşlü adayı Ivan Cepeda, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan sağcı Abelardo de la Espriella'nın zaferini kabul ettiğini açıkladı.

Cepeda, başkent Bogota'da düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının resmi olmayan sonuçlarını kabul ettiğini belirterek, "Sayımın geldiği bu aşamada, söz konusu süreçten çıkan ve Abelardo de la Espriella'nın yeni cumhurbaşkanı olduğunu gösteren sonucu kabul etmeye karar verdim." ifadesini kullandı.

Amaçlarının barış ve diyalog içinde bir arada yaşamaya katkı sunmak olduğunu dile getiren Cepeda, ancak gerçeklerden vazgeçmeyeceklerini ve seçim kampanyası sürecine ilişkin hile iddialarının sonuna kadar araştırılmasını talep edeceklerini söyledi.

Sol ittifakın son yıllardaki en yüksek oy oranına ulaştığına işaret eden Cepeda, kendisinin 12,7 milyon oy aldığını, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun ise 4 yıl önce 11,3 milyon oyla seçildiğini hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, rakibi Espriella'ya "açıktan" destek vermesini eleştiren Cepeda, şunları kaydetti:

"Demokratik, denetleyici ve yapıcı bir muhalefet yürüteceğiz ancak halkın haklarını savunmak söz konusu olduğunda da kararlı ve sarsılmaz olacağız. Seçim otoriteleri tarafından yürütülen oy sayım süreci pratik olarak sonuçlanmıştır. Şartların bizden talep ettiği rolü üstlendiğimizi ilan etmenin zamanı gelmiştir. Espriella'nın kampanyası, halk iradesinin özgürce sandığa yansımasını engellemek amacıyla kitlesel bir oy satın alma operasyonu yürütmüştür. Gerektiği takdirde direnişi ve barışçıl sivil itaatsizliği de üstleneceğiz. Her türlü otoriter boyun eğdirme girişimi karşısında direneceğiz. Bir manda yönetimi muamelesi görmemize izin vermeyeceğiz."

Ulusal Seçim Konseyi, Espriella'nın zaferini resmileştirmeye hazırlanıyor

Bu arada, Kolombiya'da 9 binden fazla hakim ve noterin görev aldığı resmi oy sayımının ilk aşaması tamamlanırken, Nüfus ve Seçim İşleri Genel Müdürlüğü (Registraduria), ön sayım sonuçlarının resmi sayımla büyük ölçüde örtüştüğünü ve sistemin şeffaf işlediğini açıkladı.

Kolombiya basınına göre, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) Espriella'nın zaferini resmileştirmeye hazırlanmasının ardından Cepeda yenilgiyi kabul etti.

Yaklaşık 250 bin oy farkla sonuçlanan seçimde her iki aday da Kolombiya tarihinin en yüksek oy sayılarına ulaşırken, bu sonuçta rekor düzeydeki seçmen katılımı etkili oldu.

Öte yandan, Registraduria, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda katılım oranının yüzde 63'e ulaştığını ve bunun ülke tarihindeki en yüksek seviyelerden biri olduğunu duyurdu.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 99,99'u açıldı.

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella oyların yüzde 49,66'sını, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakının sol görüşlü adayı Ivan Cepeda yüzde 48,70'ini aldı.

Petro, sonuçları tanımamıştı

Cumhurbaşkanı Petro ise sosyal medyadaki açıklamasında, oy sayımında bazı düzensizlikler olduğunu belirterek, şunları kaydetmişti:

"Hiçbir aday kendisini cumhurbaşkanı ilan edemez. Cumhurbaşkanının kim olduğunu belirleyecek olan, resmi hukuki sayım sürecidir. Ben yargıçların kararına itaat ederim. Vatandaşlarımızdan lütfen sakin olmalarını rica ediyorum. Karşımızdaki gerçeklik, bize tam ortadan ikiye bölünmüş bir ülke ve özgürlüğümüzü elimizden alan yabancı müdahaleleri gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda vatanı ve barışı korumak istiyorsak bir 'Ulusal Mutabakat' kaçınılmazdır."