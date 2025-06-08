Kolombiya'da Siyasi Mitingde Silahlı Saldırı: Senatör Uribe Ağır Yaralandı

Kolombiya'da Siyasi Mitingde Silahlı Saldırı: Senatör Uribe Ağır Yaralandı
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Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan senatör Miguel Uribe Turbay, Bogota'daki bir kampanya mitinginde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Savunma Bakanı, bir şüphelinin tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BOGOTA, 8 Haziran (Xinhua) -- Kolombiya'da önümüzdeki yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışan senatör Miguel Uribe Turbay cumartesi günü başkent Bogota'daki bir kampanya mitinginde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırıyla ilgili olarak bir şüphelinin tutuklandığını belirten Savunma Bakanı Pedro Sanchez, olaya başkalarının da karışıp karışmadığını belirlemek için soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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