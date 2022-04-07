Kolombiya'da silahlı çatışma mağdurları müzikle hayallerine tutunuyor - Haberler

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Kolombiya'da silahlı çatışma mağdurları müzikle hayallerine tutunuyor

AA - Tatiana Nino - Güncel
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Kolombiya'nın Medellin kentinde silahlı çatışmalarda yer alan veya bu çatışmaların mağduru olan fakat barış için çabalayan kişiler müzikle hem hayallerine hem de hayata tutunuyor.

Kolombiya'nın Medellin kentinde silahlı çatışmalarda yer alan veya bu çatışmaların mağduru olan fakat barış için çabalayan kişiler müzikle hem hayallerine hem de hayata tutunuyor. "Uzlaşım Korosu" adıyla başlatılan projede katılımcılar ses eğitimleri alarak hayalleri olan müzisyenlik için çabalıyor. Koronun eğitmeni Marcela Correa ise katılımcıların sesindeki güzelliği ortaya çıkarmak için emek veriyor. Medellin Filarmoni Orkestrası, Uzlaşım Korosu aracılığıyla farklı tarafları bir araya getirerek iletişimin kuvvetlendirilerek karşılıklı anlayışın sağlanabileceği bir alan oluşturmayı hedefliyor.

Kolombiya'da silahlı çatışma mağdurları müzikle hayallerine tutunuyor

Kolombiya'da silahlı çatışma mağdurları müzikle hayallerine tutunuyor

Kolombiya'da silahlı çatışma mağdurları müzikle hayallerine tutunuyor

AA / Tatiana Nino - Güncel

Kolombiya, Güncel, Haberler

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