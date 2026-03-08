Kolombiya'da halk, Kongre seçimleri için sandık başına gitti

Kolombiya'da seçmenler, Kongre üyelerini belirlemek ve bazı siyasi blokların cumhurbaşkanı adaylarını seçeceği ön seçimlere katılmak için sandık başına gitti.

Kolombiya Ulusal Tescil Kurumu tarafından kurulan 13 bin 746 oy verme merkezinde, 41 milyonu aşkın seçmen, Kongre'nin iki kanadı olan Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini belirlemek için ve cumhurbaşkanı adaylarının belirleneceği partiler arası ön seçimlerde oy kullanacak.

Yerel saatte 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi 16.00'ya kadar devam edecek.

Ön seçimlerde Frente por la Vida (merkez-sol), Consulta de las Soluciones (merkez) ve Gran Consulta por Colombia (merkez-sağ) olmak üzere üç siyasi blok yarışıyor.

Toplam 16 adayın katıldığı ön seçimlerde seçmenler yalnızca bir adaya oy verebiliyor.

Bugün tamamlanacak Kongre seçimleri ve partiler arası ön seçimler, 31 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki son büyük siyasi sınav olarak görülüyor.

Kolombiya Kongresinde yeni sandalye dağılımı

Ülkede bugün yapılan seçimlerin ardından Senato'daki sandalye sayısı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci olan adaya tanınan kontenjanla birlikte toplam 103'e yükselecek.

Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisinde ise 183 sandalyeden 161'i bölgesel temsilcilere, 16'sı ise barış süreci kapsamında ayrılan özel bölgelere (CITREP) tahsis edildi.

Azınlık grupları ve yurt dışındaki vatandaşlar için toplam 5 özel kontenjanın ayrıldığı Temsilciler Meclisi'nde, bir sandalye de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikincisine (muhalefet kontenjanı) verilecek.