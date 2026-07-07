Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Espriella, Cumhurbaşkanı Petro'yu "darbecilikle" suçladı

Kolombiya'da 21 Haziran'daki ikinci tur seçimini kazanan seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, "meşruiyetini tanımayacağını" açıklayan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu kendisine karşı darbe planlamakla suçladı.

Espriella, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Kolombiya lideri Petro'nun meşruiyetini tanımayacağı yönündeki açıklamasına "sert" tepki gösterdi.

Petro'yu kendisine yönelik darbe planlamakla suçlayan Espriella, şunları kaydetti:

"Seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak Kolombiya Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinden, Anayasa'yı ve demokrasiyi koruma yeminlerine sadık kalmalarını ve Petro'nun bunun aksine verebileceği hiçbir emre itaat etmemelerini talep ediyorum. Gelecek hükümetin zaferini tanımayan bir hükümetle devir-teslim süreci yürütülemez. Petro, onun halefi (iktidar partisi adayı Ivan Cepeda) ve bu saçmalıkta onlara yataklık edenler demokrat değildir. Kolombiya büyük bir beladan kurtuldu."

Espriella, Petro ve çevresindekilerin "ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak için B planını devreye soktuğunu ve bunu bir darbe girişimiyle hayata geçirmek istediğini" öne sürerek, orduya 7 Ağustos'ta tetikte olması ve Anayasa'yı koruması çağrısında bulundu.

Öte yandan Espriella, ekibinden iktidar devrine ilişkin görevdeki hükümetle yürütülen temasların askıya alınmasını isteyerek, "Sandıkta egemen halkın iradesini tanımayan darbeci ve yolsuzluk çetesiyle aynı masada oturamayız." ifadesini kullandı.

Petro'dan "Espriella'nın meşruiyetini tanımayacağı" açıklaması

Espriella'nın seçimi kazanmadığını öne süren Petro, şunları kaydetmişti:

"Abelardo de la Espriella lehine oy oranlarının büyük ölçüde değiştirilmesi amacıyla oy sayım sistemine entegre edilmiş, Los Angeles merkezli ve Bautista kardeşlere ait bir IP sunucusundan hangi algoritmaların kullanıldığına dair tüm bilgilere sahibiz. Seçim sonuçlarını şaibeli hale getiren bu algoritmalar, hiçbir zaman oy kullanmayanların nüfus kayıtları üzerinden devreye sokuldu. Böylece bu kayıtların yerini ya birden fazla kez oy kullanabilen seçmenler aldı ya da tek tip jürilerden oluşan sandıklarda hiç seçmen olmadan oylar üretildi."

Petro, 20 Temmuz'da halktan meydanlara çıkmasını isteyerek, "Kolombiya Cumhurbaşkanı, görevi devralacak yeni hükümetin meşruiyetini tanımamaktadır. Abelardo seçimleri kazanmamıştır. Seçimleri siz kazanmadınız. İsrailli özel istihbarat şirketi Black Cube'deki arkadaşlarınız, hiç oy kullanmayanların nüfus kayıtlarını kullanarak, IP adresi Los Angeles, California'da barınan bir sunucu üzerinden Bautista kardeşlere oy kaydırmak amacıyla oylama sonuçlarını değiştirecek algoritmaları mı devreye soktu?" ifadelerini kullanmıştı.

Espriella, görevi 7 Ağustos'ta devralacak

Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından resmen seçilmiş cumhurbaşkanı ilan edilen Espriella, 7 Ağustos'ta görevi mevcut Cumhurbaşkanı Petro'dan devralacak.

Espriella, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen 47 yaşındaki bir avukat ve milyoner iş insanı olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella oyların yüzde 49,66'sını, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakı'nın sol görüşlü adayı Ivan Cepeda yüzde 48,70'ini almıştı.

Petro, cumhurbaşkanı seçimini sağcı Espriella'nın az farkla kazanmasının ardından sandık sonuçlarının araştırılmasını talep etmişti.