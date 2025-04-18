Kolombiya'da polis karakoluna bombalı saldırı! 2 ölü, 24 yaralı

Kolombiya'nın güneyinde polis karakoluna düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Kolombiya'da yetkililer, Huila yönetim bölgesine bağlı La Plata kentinde, polis karakolu önüne bırakılan bir motosiklete yerleştirilen el yapımı bombanın patladığını bildirdi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda asker sevk edildi. Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez Suarez de X sosyal medya platformundaki paylaşımında, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) bağlı muhalif grupların saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.

"BARIŞA KATILMAYI REDDETTİKLERİNİ GÖSTERDİLER"

Saldırının cezasız kalmayacağını vurgulayan Suarez, "FARC muhaliflerinin eylemleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizmin bir göstergesidir. 2016'daki barış anlaşmasına karşı çıkan bu gruplar, kadınları öldürüp çocukları silah altına alarak ve halkı terörize ederek topyekun barışa katılmayı reddettiklerini tekrar gösterdi." ifadelerini kullandı.

Huila Valisi Rodrigo Villalba, X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.