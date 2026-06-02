Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, seçimlerde usulsüzlük olduğu görüşünde ısrarcı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ilk turda aşırı sağcı adayın önde çıkmasının ardından seçimde usulsüzlük yapıldığını öne sürdü. Resmi kaynaklar ise sonuçların yüzde 99,94 uyumlu olduğunu açıkladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 31 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın önde çıkmasının ardından, sonuçlarda usulsüzlük olduğu yönündeki ısrarını yineledi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, pazar günü yapılan seçimin ilk turunda usulsüzlük iddialarını destekleyen belgeler olduğunu savundu.

Ön sayımda kullanılan yazılıma, resmi seçim kütüğünde kayıtlı seçmen sayısından 885 bin 409 kişi fazla eklendiğini öne süren Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan müdahale, seçim kütüğünün, oy kullanılacak merkezlerin ve sandıkların sayısının değiştirilmesinden ibarettir. Aradaki fark, yasal süresi içinde kaydedilmemiş 885 bin 409 yeni kimlik kartından oluşmaktadır. Yetkili makamlara sunabileceğim, olası hileye dair kanıtlanmış delilleri arz ediyorum."

Öte yandan Ulusal Kayıt Ofisinden yapılan açıklamada, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda kullanılan oyların resmi sayım işlemlerinin yüzde 99,98 oranında tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, ön sayım sonuçları ile resmi sayım verilerinin büyük ölçüde örtüştüğü belirtilerek, "Ulusal Kayıt Ofisi tarafından açıklanan ön sayım verileri, cumhuriyet hakimleri tarafından yürütülen resmi oy sayımı sonuçlarıyla yüzde 99,94 oranında uyum göstermektedir." ifadesine yer verildi.

Kolombiya'da iktidar partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ivan Cepeda, Cumhurbaşkanı Petro'nun seçim sonuçlarını tanımadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin, şu ana kadar sonuçlarda herhangi bir usulsüzlüğe rastlamadıklarını söylemişti.

Petro, seçim akşamı yaptığı açıklamada, ilk turunu de la Espriella'nın önde tamamladığı cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını tanımadığını duyurmuştu.

Seçim ikinci tura kalmıştı

Kolombiya'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın gerekli oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Vatan Savunucuları Hareketi (Defensores de la Patria) adayı aşırı sağcı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak yarışı önde tamamlarken, iktidar partisi Tarihsel İttifak'ın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda ise oyların yüzde 41,13'ünü alarak seçimde ikinci sırada yer almıştı.

Hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle, en fazla oy alan de la Espriella ile Cepeda, 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
