Kolombiya'da Otobüse Bombalı Saldırı: En Az 14 Ölü, 38'den Fazla Yaralı

BOGOTA, 26 Nisan (Xinhua) -- Kolombiya'nın güneyinde bir otobüse düzenlenen bombalı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybederken, 38'den fazla kişi de yaralandı.

Associated Press'in haberine göre Cauca Sağlık Sekreteri Carolina Camargo, cumartesi günü Cauca bölgesine bağlı Cajibio kasabasında düzenlenen saldırıda 5 çocuğun da yaralandığını belirtti.

Yerel basının bildirdiğine göre, Cali ile Popayan kentlerini birbirine bağlayan Pan-Amerikan Karayolu'nun El Tünel kesiminde bir otobüsün üzerine bomba isabet etti.

İnternette paylaşılan görüntülerde otobüsün tavanı ve camlarının yanı sıra karayolunda ciddi hasar meydana geldiği görüldü.

Cauca Valisi Octavio Guzman'ın ofisi, etkilenen bölge halkı için müdahalenin koordine edildiğini ve ulusal güvenlik konseyinin toplandığını bildirdi.

