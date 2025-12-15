Kolombiya'da Öğrencileri Taşıyan Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: En Az 17 Ölü, 20 Yaralı

MEKSİKO, 15 Aralık (Xinhua) -- Kolombiya'nın kuzeybatısındaki Antioquia eyaletinde bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 17 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Yerel yetkililere göre, pazar günü Karayipler'deki Sucre eyaletinin turistik kasabası Tolu'dan hareket eden otobüs bir geziden dönen bir grup öğrenciyi taşıyordu. Eyalet Valisi Andres Julian Rendon nedeni henüz bilinmeyen kazanın, Antioquia eyaletinin kuzeydoğusundaki Remedios Belediyesi'nde meydana geldiğini bildirdi.

Rendon, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Antioquia eyaletinin tamamı, Sucre sahillerinde mezuniyetlerini kutladıktan sonra Bello Belediyesi'ne geri dönen öğrencilerin dahil olduğu trajik otobüs kazasında hayatını kaybeden 17 kişinin yasını tutuyor" dedi.

Randon ayrıca, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu da ekledi.