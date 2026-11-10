Kolombiya'da Nuh Operasyonu'nda 4 FARC mensubu öldürüldü, 6 kişi sağ yakalandı

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarına yönelik operasyonda 4 kişi öldürüldü, 6 kişi sağ yakalandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın biriminden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Kuzey Santander bölgesine bağlı Tibu kırsalında düzenlediği Nuh Operasyonu'nda, FARC'ın Calarca yapılanmasının hedef alındığı bildirildi.

Operasyonda 4 silahlı kişinin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, 6 kişinin de sağ yakalandığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella da ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerini tebrik etti.

Operasyonda, Calarca örgütünün elebaşlarından "Barba Chvio" kod adlı teröristin yakalandığını aktaran de la Espriella, şunları kaydetti:

"Bu suç örgütünün 10 üyesi saf dışı bırakıldı. Kolombiya'da cezasızlık dönemi sona erdi. Her dron kaldırdıklarında, bir polis merkezine ya da askeri üsse her saldırdıklarında, sivil veya asker kanı aktığında cevabımız çok daha şiddetli bombardımanlarla olacak. Bu kanseri, bu vebayı kökünden kazıyana kadar gece gündüz tepelerinde olacağız. Hepinizin ensesinden olacağız. Hapishanede çürüyüp yaptıkları her kötülüğün hesabını verecekler."

De la Espriella, güvenlik güçlerinin "Krathos" adlı başka bir operasyonda, Kolombiya'nın en çok aranan isimlerinden ve EMC elebaşı "Ivan Mordisco" kod adlı Nestor Gregorio Vera'nın üst düzey isimlerinden "Caballo" kod adlı kişinin yakalandığını belirtti.

Kolombiya'nın kuzeyindeki Bolivar yönetim bölgesinde 8 Kasım'da askeri üsse düzenlenen bomba yüklü İHA saldırısında, 5 asker hayatını kaybetmiş, 33'ten fazla asker ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA