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Kolombiya'da eski bakan, bakıcısını yalan makinesine bağlatarak "yetkisini kötüye kullanmakla" suçlanıyor

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Kolombiya'da eski Dışişleri Bakanı Laura Sarabia hakkında yetkisini kötüye kullanarak, çocuğunun bakıcısını yalan makinesine bağlattığı gerekçesiyle dava açıldı.

Kolombiya'da eski Dışişleri Bakanı Laura Sarabia hakkında yetkisini kötüye kullanarak, çocuğunun bakıcısını yalan makinesine bağlattığı gerekçesiyle dava açıldı.

BBC'nin haberine göre, Kolombiya'da yayımlanan haftalık haber dergisi Semana, Sarabia'nın oğlunun bakıcısının eski bakanın dairesinden para dolu bir çantanın kaybolduğu iddiasıyla ilgili olarak yalan makinesine bağlanarak sorgulandığını duyurdu.

O dönem Cumhurbaşkanlığında üst düzey bir görevde olan Sarabia'nın bu sorguyu Cumhurbaşkanlığı binasının bodrum katında polislere yaptırdığının ortaya çıkmasının ardından Sarabia görevinden istifa etti ve ardından Kolombiya'nın Londra Büyükelçisi olarak atandı.

Öte yandan, eski Dışişleri Bakanı Sarabia hakkındaki suçlamaları reddetti.

Savcılar ise hazırladıkları yeni iddianamede Sarabia'yı "yetkisini kötüye kullanmak" ile suçladı.

Kaynak: AA
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