Haberler

Kolombiya'da silahlı grubun kaçırdığı 39 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolombiya'nın Choco bölgesinde ELN isyancıları tarafından kaçırılan 39 sivil, askeri operasyonla kurtarıldı. Operasyonda 2 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.

Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesinde silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından kaçırılan 39 kişi, operasyonla kurtarıldı.

Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ELN mensuplarının Medellin ile Quibdo kentlerini birbirine bağlayan otoyolda bir yolcu otobüsünü durdurarak yolcuları alıkoyduğunu bildirdi.

Ordunun operasyon sonucu tüm sivilleri kurtardığını belirten Cordoba, şunları kaydetti:

"Tüm yolcuların durumu iyi. Ancak Kolombiya Aile Refahı Enstitüsü (ICBF), çocukların durumunu resmi olarak doğrulamak üzere 15. Tugay'da incelemelerde bulunacak. Mağdurların güvenliğinin sağlanması için hızlı müdahalede bulunan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Bu önemli otoyolunda kamu düzeninin yeniden sağlanmasına yönelik operasyonlar ise sürüyor."

Operasyon sırasında ELN üyeleriyle çıkan çatışmada, 2 asker hayatını kaybederken, 5 asker de yaralandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez de sosyal medya hesabından ELN'yi kınayarak, "Silahlı kuvvetler mensuplarının öldürülmesi kesinlikle kabul edilemez. Yaşama ve özgürlüğe saygı gösterilmelidir." ifadesini kullandı.

Öte yandan seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de La Espriella da sosyal medya hesabından, 39 sivilin kaçırılması ve düzenlenen kurtarma operasyonunda iki askerin hayatını kaybetmesine "sert" tepki gösterdi.

Espriella, saldırıdan ELN'yi sorumlu tutarak, "Ne af ne de unutma olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
Milas 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı

Alevler turizm cennetini cehenneme çevirdi! Yüzlerce otel boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü

Gözü dönen şahıs, annesinin ve kız kardeşinin boğazını kesti
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, altın yatırımcısının yüzü güldü
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma

Atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım