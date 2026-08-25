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Kolombiya'dan düzensiz göçmenlere sınır dışı kararı

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, oturma izni olmayan binlerce düzensiz göçmenin sınır dışı edileceğini ve bu hafta polis destekli operasyonlara başlanabileceğini açıkladı. İlk etapta suç işleyenler, ardından yasal statüsü olmayanlar hedef alınacak. Ülkede yaklaşık 850 bin düzensiz göçmen bulunuyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ülkede oturma izni bulunmayan binlerce düzensiz göçmenin sınır dışı edileceğini ve bu kapsamda polis destekli operasyonlara bu hafta başlanabileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı de la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı videoda, suçla mücadele ve organize suç örgütlerine yönelik yeni güvenlik önlemlerini duyurdu.

İlk aşamada suç işleyen göçmenlerin, ardından ise yasal statüsü bulunmayanların hedef alınacağını belirten de la Espriella, "Nereden gelirlerse gelsinler hiçbir yasa dışı göçmeni kabul etmeyeceğim. Ülkeden ayrılacaklar ve sınır dışı edilecekler. Bunun siyasi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı.

De la Espriella, bu kapsamda polis destekli operasyonlara bu hafta başlanabileceğini söyledi.

Kolombiya'daki göçmenlerin büyük bölümünü komşu Venezuela'dan gelenler oluşturuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre ağustos itibarıyla Kolombiya'da yaklaşık 2,8 milyon Venezuelalı yaşıyor.

Göçmenlerin yaklaşık 850 bininin düzensiz göçmen olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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