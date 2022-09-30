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Kolombiya'da Dünya Kahve Günü

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Dünya Kahve Günü kapsamında Kolombiya'nın Macheta kentindeki dağların ortasında, deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikte kahve yetiştiriciliği yapan Fabio Sanchez'in kahve ağaçları, hasat ve üretim süreçleri görüntülendi.

Dünya Kahve Günü kapsamında Kolombiya'nın Macheta kentindeki dağların ortasında, deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikte kahve yetiştiriciliği yapan Fabio Sanchez'in kahve ağaçları, hasat ve üretim süreçleri görüntülendi. Kahve üretiminde önemli bir paya sahip ülke, tüm dünyaya ürünlerini ulaştırıyor.

Kaynak: AA / Yair Suarez - Güncel

Dünya Kahve Günü Kolombiya Fabio Güncel Haberler

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