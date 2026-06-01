Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin İlk Turu Sona Erdi

BOGOTA, 1 Haziran (Xinhua) -- Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki bir seçim merkezinde oy kullanan seçmen, 31 Mayıs 2026.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için pazar günü sandıklar açıldı. Seçmenler, 2026-2030 döneminde görev yapacak cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısını belirlemek üzere oy kullandı.

Kolombiya Ulusal Nüfus Kayıt Dairesi tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre, aşırı sağcı "Vatan Savunucuları" hareketiyle bağlantılı bağımsız aday Abelardo de la Espriella ile iktidardaki sol "Tarihi Pakt" koalisyonunun adayı Ivan Cepeda, ilk turda en yüksek oyu alan iki aday olarak ikinci tura yükseldi. (Fotoğraf: Zhou Jiayi/Xinhua)

