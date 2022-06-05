Kolombiya'da Cali Nehri kırmızıya boyandı - Haberler

Cali Nehri'nden detaylar

Nehrin kirlilik seviyesini tespit için kimyasalın hazırlanması

Rodamin WT adlı bir kimyasalın nehre dökülmesi

Kırmızaya boyanan Cali Nehrinden detaylar

Profesör Javier Holguin ile röportaj Kolombiya'nın Cali şehrinde Batı Özerk Üniversite'sinde profesör olan Javier Holguin ve ekibi Cali Nehrinin kirlilik seviyesini tespit etmek ve nehrin önümüzdeki on yıl içerisindeki muhtemel felaket senaryolarını hazırlamak üzere nehrin suyuna Rodamin WT adlı bir kimyasal madde kattı. Karışımın nehre dökülmesi sonucu Cali Nehri birkaç saatliğine kırmızıya boyandı.