Kolombiya’da bombalı saldırıda 7 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Kolombiya'nın güneybatısında düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Cauca yönetim bölgesine bağlı Cajibio kasabasındaki Pan-Amerikan kara yolunda menfeze yerleştirilen patlayıcı, araçların geçişi sırasında infilak ettirildi.

Saldırıda 7 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, bazıları ağır 20 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre patlama, araç trafiğinin yoğun olduğu sırada meydana geldi.

Saldırıda, bölgede "chiva" olarak bilinen geleneksel bir köy otobüsü patlamanın etkisiyle kullanılmaz hale geldi.

Patlamanın şiddeti çevredeki diğer araçları da tahrip ederken, kara yolunda devasa bir çukur oluştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıdan FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central'in (EMC) lideri Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu.

Petro, silahlı kuvvetlerden operasyonların yoğunlaştırmasını isteyerek, "Cajibio'daki 7 sivil öldüren ve 20 sivili yaralayanlar teröristtir, faşisttir ve uyuşturucu kaçakçısıdır. Bu narko-terörist gruba karşı dünya çapında en üst düzeyde takip başlatılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan ülkenin Cali kentinde bir askeri üs yakınında bomba yüklü bir otobüsle düzenlenen saldırıda ise 2 kişi yaralandı.