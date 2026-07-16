Bogota'da 15 Temmuz anma etkinliği

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) işbirliğinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, TMV Bogota Temsilcisi Feridun Elgün, TİKA Bogota Program Koordinatörü Ahmed Faruk Muştakoğlu, çeşitli ülkelerin büyükelçilikleri, çok sayıda ülkenin askeri ataşesi, diplomatik misyon temsilcileri, yabancı basın mensupları ve Türk vatandaşları katıldı.

Anma etkinliği, şehitler için saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından 15 Temmuz gecesine ait bir video gösterildi.

Programda konuşan Büyükelçi Yüksel, 15 Temmuz hain darbe girişiminin, FETÖ'nün Türkiye demokrasisini hedef alan bir darbe ve komplo girişimi olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un Türk halkı ve demokrasisi için önemine değinen Yüksel, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda, Kolombiya'daki Maarif Vakfı binasında Kolombiyalı dostlarımızı ve resmi makam temsilcilerini ağırladık. Kendilerine 15 Temmuz darbe girişimini, bunun Türkiye demokrasisi açısından ne ifade ettiğini, Türk halkının darbeye karşı gösterdiği direnişi ve bu süreçten elde edilen kazanımları anlattık. Etkinliğin oldukça faydalı geçtiğini düşünüyorum."

Yüksel, FETÖ'nün sadece Türkiye değil uluslararası sistem için de bir tehdit olduğunu ve bu terör örgütüyle mücadelenin devam etmesinin önemine işaret ederek, "Bu nedenle mümkün olduğunca geniş katılımlı bir etkinlik düzenleyerek, darbe girişiminin Türkiye tarihi ve demokrasisi açısından taşıdığı önemi Kolombiyalı dostlarımızla paylaşmaya çalıştık." diye konuştu.

Türk halkının darbe girişimi karşısında gösterdiği direnişin altını çizen Yüksel, "Türkiye demokrasisini hedef alan bu girişim karşısında milletimizin ortaya koyduğu kararlılığı anlattık. Önümüzdeki dönemde de bu yöndeki faaliyetlerimizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında katılımcılar Anadolu Ajansı (AA) muhabir ve foto muhabirlerinin darbe girişimi günü ve sonrasında çektiği fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.