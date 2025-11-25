Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun FARC İddialarına Yanıtı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ayrılıkçı gruplarının orduya sızdığı iddialarına tepki gösterdi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bir haber sitesinde çıkan FARC ayrılıkçı gruplarının orduya sızdığı ve bu grubun 2022 cumhurbaşkanlığı kampanyasına destek verdiği iddialarına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Petro, iddialara ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Huertas (emekli general) ve Wilmar (istihbarat şefi) hakkındaki istihbarat raporlarının yanlış olduğunu söyleyebilirim. Bu, bana ordu içindeki yolsuzluk yapan subayları tespit etmemde yardımcı olan kişileri saf dışı bırakmak isteyenlerin işi. Guajira'daki ordudan silah hırsızlığı vakaları ve suçlulara güvenlik şirketi kurma izinlerinin verilmesi gibi birçok olay, işte bu sayede açığa çıktı."

Devletin paramiliter amaçlarla kullanılmasını engellemek için milyarlarca Kolombiya pesosu tutarındaki rüşvetin durdurulduğunu belirten Petro, "Bu iş benim hükümetimde durduruldu ve bu yüzden tepki gösteriyorlar. Duque (eski Kolombiya Cumhurbaşkanı) hükümeti döneminde suçlulara yasal izinlerin verilmesi yaygındı. Bu işin devam ettirilmesi amaçlandı ama ben bunu durdurdum." dedi.

Kolombiya devlet güvenlik kurumlarına sızma iddiası

Kolombiya'da yayın yapan internet sitesi Noticias Caracol'un haberine göre, 23 Temmuz 2024'te Antioquia bölgesine bağlı Anori kasabasındaki bir kontrol noktasında ele geçirilen bilgisayarlar, cep telefonları ve USB belleklerde saklanan bilgilere özel erişim sağlandı.

Açığa çıkan e-postalardan birinde, 8 Şubat 2024 tarihli mesajda, (FARC üyesi) Alexander Diaz, takma adıyla Calarca, Bloklar ve Cepheler Genelkurmay Şefi (EMBF), adamlarından birine, araştırmanın emekli general Juan Miguel Huertas olarak tanımladığı bir subayla görüşmesini talimat olarak veriyor.

Araştırmada yayımlanan mektuba göre, göreve geri dönerek şu anda Ordunun Personel Komutanlığı görevini yürüten söz konusu subay, ayrılıkçı gruplara zırhlı araçlarla hareket edebilecekleri ve silahlarını yasal olarak taşıyabilecekleri bir paravan şirket kurma önerisinde bulundu.

Hükümet kurumları olayla ilgili soruşturma başlatacak

Kolombiya'daki çeşitli yetkililer, gazetecilik araştırmasının yarattığı skandalın ardından 24 Kasım'da birden fazla soruşturma başlatacaklarını duyurdu.

Ulusal İstihbarat Müdürlüğü (DNI), söz konusu istihbarat şefi Wilmar Mejia'yı ayrılıkçı grup liderleriyle ilişkilendirmesiyle ilgili olarak "tam açıklık ve şeffaflık sağlamak için gerekli tüm adımları attığını" açıkladı.

Öte yandan Silahlı Kuvvetler Komutanı Amiral Francisco Cubides de sosyal medya hesabındaki açıklamasında, ordunun ilgili yetkilileriyle koordineli olarak gerekli soruşturmaları yürüteceğini belirtti.

Petro'nun cumhurbaşkanlığı kampanyasına FARC desteği iddiası

Habere göre, ayrılıkçı grup liderlerinin 2022'deki Petro'nun cumhurbaşkanlığı kampanyasına sözde destek sağladığını konu alan görüşmelerine de ulaşıldığını ortaya koydu.

Sözde destek, bugün Kolombiya'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez aracılığıyla gerçekleştiği iddia ediliyor.

Bu iddia, FARC ayrılıkçılarından oluşan Estado Mayor Central (EMC) lideri Nestor Gregorio Vera, takma adıyla Ivan Mordisco ve diğer silahlı kişiler arasındaki bir sohbette geçiyor.

Petro, 20 Mart 2024'teki açıklamasında EMC lideri Mordisco'yu "devrimci kılığına girmiş bir uyuşturucu kaçakçısı" olarak nitelendirmişti.

Petro'nun sözlerine o dönem tepki gösteren EMC lideri Mordisco, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gustavo Petro beni uyuşturucu kaçakçısı olmakla ve Manuel Marulanda'nın (FARC'ın kurucusu) mirasını kullanmakla suç atıyor. Kampanya sırasında onu desteklediğimizde kaçakçı değildik. Bizi ihanet etmekle kalmadı, aynı zamanda onu ilerici ve barışçıl söylemi nedeniyle destekleyen halka da ihanet etti. Bugün savaş ve kapitalizmi teşvik ediyor."