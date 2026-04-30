Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'i kınadı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu teknelerine yönelik saldırısından ötürü İsrail'i kınadı.

Petro, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, Küresel Sumud Filosu'ndan bir grup tekneye uluslararası sularda saldıran İsrail'e tepki gösterdi.

Gözaltına alınan 3 Kolombiya vatandaşının bilgilerini de paylaşan Petro, şunları kaydetti:

"Özgürlük Filosu'nda seyahat eden 3 Kolombiyalı, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun 'soykırımcı rejimi' tarafından gözaltına alındı. Rejim, içinde bulundukları deniz araçlarına yasa dışı şekilde el koydu ve alıkonulmaları uluslararası sularda gerçekleşti."

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu, yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.