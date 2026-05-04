Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Küba'ya yönelik olası saldırıya karşı olduğunu belirtti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Küba'ya yönelik olası bir askeri saldırıya karşı olduklarını söyledi.

Petro, Amerikan merkezli X sosyal medya platformundaki açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Küba'da "kısa sürede yönetimi devralacakları" yönündeki açıklamasına değindi.

Küba'ya yönelik olası bir askeri saldırıya karşı olduğunu vurgulayan Petro, şunları kaydetti:

"Küba'ya yönelik askeri bir saldırıyı onaylamıyorum çünkü bu, Latin Amerika'ya yönelik bir askeri saldırıdır. Karayipler'in bir barış bölgesi olduğunu söyledik ve buna saygı duyulmalıdır. Kendi ülkelerinin tek sahibi Kübalı erkekler ve kadınlardır. Amerikan kıtası, eğer hiç kimse başkalarına dayatmalarda bulunmaya kalkışmazsa barış içinde yaşayacaktır. Bu kıta, istilaların değil, özgürlüklerin kıtasıdır. (Küba Ulusal Kahramanı) Jose Marti'ye ve Latin Amerika ile Karayipler'in özgür ve egemen cumhuriyetlerine selam olsun."

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Mayıs'taki açıklamasında, iki ülke arasında gerilim yaşandığı bir dönemde Küba'yı, "kısa sürede yönetimi devralacakları" bir yer olarak tanımlamıştı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ise Trump'ın bu açıklamasına, "Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir saldırgan Küba'da teslimiyet bulamayacak." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
