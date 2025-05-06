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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD'li Milletvekiline Sert Tepki

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD'li Milletvekiline Sert Tepki
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mario Diaz-Balart'ı, kendisini görevden almak amacıyla toplantılar düzenlemekle suçladı. Petro, Diaz-Balart'ı hedef alarak, bu girişimlerin Kolombiya devrim hareketini tetikleyeceğini ifade etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mario Diaz-Balart'ı, kendisini görevden almayı amaçlayan toplantılara öncülük etmekle suçladı.

Başkent Bogota'da düzenlenen bir etkinlikte gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Petro, Diaz-Balart'ı hedef aldı.

Balart'ın, kendisini görevden almayı amaçlayan girişimlerin başında yer aldığını savunan Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Patron o ve aradıkları şey Kolombiya Kongresi'ni kullanarak cumhurbaşkanını devirmek. Eğer bu gerçekleşirse, Kolombiya devrim hareketini başlatmalı. Çünkü bu, ABD'deki Nazilerin bir yalanı. ve ben istifa etmiyorum."

Öte yandan Diaz-Balart, 16 Nisan'da Kolombiya merkezli W Radio'ya verdiği röportajda, Petro'yu ABD ve İsrail'e yönelik olumsuz tutum takınmakla eleştirmişti.

Diaz-Balart, "Cumhurbaşkanı Petro'nun pervasız politikalarının Kolombiya ile ABD arasındaki ilişkilere zarar verdiği konusunda defalarca uyarıda bulundum. Yahudi karşıtı söylemleri ve İsrail'i Nazilerle kıyaslaması, ikili ilişkilere katkı sağlamıyor. ABD, Kolombiya ile iyi ilişkiler kurmak istiyor ancak Petro'nun izleyeceği politikalara bağlı." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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