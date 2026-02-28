Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ve ABD'nin sabah saatlerinde İran'a yönelik ortak saldırı başlatmasına tepki gösterdi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Dünya barışının, insanlığın ortak davası olduğunu belirten Petro, "Galiba Başkan (ABD Başkanı Donald) Trump bugün hata yaptı. Barış ve yaşam, varoluşun temel taşlarıdır. Çaresiz kalan Birleşmiş Milletler derhal toplanmalı ve 'vaktin dünya barışı vakti' olduğunu ilan etmelidir. Nükleer silahlar yayılmamalı ve tamamı imha edilmelidir." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurdu.