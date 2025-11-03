Köln-İstanbul Seferinde Teknik Problem, Uçak Emniyetle İndi

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, Köln-İstanbul seferini yapan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında teknik bir problem meydana gelen uçağın, emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yeşilkaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2 Kasım Pazar günü VF-90 koduyla Köln-İstanbul seferini yapan uçağımızda, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişine kısa bir süre kala teknik bir problem meydana gelmiştir. Gerekli prosedürler uygulanarak, misafirlerimize uçuş emniyeti çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır. Uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiş ve herhangi bir sorun yaşanmadan seferini tamamlamıştır. "