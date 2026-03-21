Almanya'da ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi

Almanya'nın Köln kentinde "21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü" dolayısıyla ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı gösteri düzenlendi.

"21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü" dolayısıyla "Köln Ayağa Kalkıyor" girişimi tarafından düzenlenen ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı yürüyüş ve mitinge binlerce kişi katıldı."

Göstericiler, Suderman Meydanı'nda başlayarak kent merkezindeki birçok sokakta yürüdü.

Yaklaşık 4 saat süren yürüyüş boyunca göstericiler, ırkçılık karşıtı sloganlar attı.

Yürüyüş, Köln'ün önemli güzergahlarından Ring Caddesi'nde sona ererken göstericiler burada miting yaptı.

"Köln Ayağa Kalkıyor" girişimi tarafından dağıtılan broşürde, "Onurlu, hoşgörülü ve çeşitli bir yaşam için, ırkçılıkla mücadelede daha uzun bir yolumuz var ancak bu yolculuğa çıkmaya değer. Bu konuda sesimizi duyurmak için cesaretle ve azimle devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı."

Bu arada, başta Ring Caddesi olmak üzere yürüyüşün yapıldığı güzergahların kapatılması Köln trafiğinde aksamalara neden oldu.

21 Mart, 1966'dan bu yana "Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü" olarak anılıyor.