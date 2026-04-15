İşitme engelli iki kardeş biyonik kulak ameliyatıyla rahat iletişim kurmaya başladı

Aksaray'da yaşayan doğuştan işitme engelli 9 ve 11 yaşındaki Mustafa ve Zübeyde kardeşler, koklear implant ameliyatı sonrası iletişim becerilerini geliştirerek çevreleriyle daha iyi ilişki kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

Doğuştan işitme engelli Zübeyde (11) ile Mustafa Rezai (9) kardeşler, yaklaşık 6 yıl önce komşularının aracılığıyla Konya'daki hastanenin kulak burun boğaz uzmanı Prof. Dr. Bahar Çolpan'a ulaştı. Yapılan tetkikler sonucu kardeşlere biyonik kulak ameliyatı yapıldı.

Duymaya başlayan çocuklar, aldıkları eğitimlerle de çevreleriyle iletişim kurmaya başladı.

Aile ve yakınları, Zübeyde'nin de çift taraflı duyabilmesi için kontrollerini sürdürüyor.

Çift taraflı duyan kardeşin konuşma yetisi daha iyi

Prof. Dr. Bahar Çolpan, AA muhabirine, yıllar önce muayene ettiği çocuklarda herhangi bir işitme ve konuşma yetisinin olmadığını hatırlattı.

Kardeşlerin yapılan muayene ve işitme testlerinde implant için uygun olduğunu tespit ettiklerini anlatan Çolpan, şöyle konuştu:

"Mustafa'ya yani küçük kardeşe iki taraflı, ablaya ise tek taraflı olarak implant uyguladık. Mustafa 3, ablası ise 7 yaşındaydı. Şu anda Mustafa 9, Zübeyde 11 yaşında. Gayet iyiler, konuşmaya başladılar, okula gidebiliyorlar. İletişimleri gayet güzel, okuldaki ders başarıları da çok iyi. Mustafa'yı daha erken yaşta yaptığımız için konuşma becerisi ablasına göre daha iyi. Zübeyde'nin de ikinci taraf implantını yaparsak o zaman konuşma yetisi daha da artacak, okul başarısının da daha iyi olacağını düşünüyorum."

Çolpan, ameliyat sonrası çocuğun uygun eğitimlerle sağlıklı birey gibi konuşup duyabildiğini belirterek, "Daha önce hiç ses duymadıkları için ilk işitmelerinde hırçınlıkları oluyor. O hırçınlıkları geçiyor, daha mutlu bireyler haline geliyorlar. Eğitime başladıklarında ise konuşmaları artıyor. Mustafa ve Zübeyde, Afgan uyruklu ailenin çocukları. İlk duyduklarındaki mutluluğu ifade edemem. Eğitimlerle konuşmalarının arttığını, kendilerini güzel ifade ettiklerini görmek beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Zübeyde'nin diğer kulağından ameliyat olması için tahlillerin yapıldığını aktaran Çolpan, gerekli imkanın bulunması durumunda ameliyatın gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi

Nişan sanıldı, gerçek başka çıktı
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Önümüzdeki 6 yılda Türkiye'deki doktor sayısı 350 bine ulaşacak

Türkiye'de kaç doktor var? Sayı verip hedefi söyledi
İstanbul 3 gün boyunca çöl tozunun etkisinde kalacak

Korkulan oldu, İstanbul'a geliyor! Bu hastalıkları olanlar aman dikkat