Kofçaz'da Gıda Denetimleri Gerçekleştirildi

Kofçaz ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

Kofçaz Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri market ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Örtü altı üreticileri ziyaret edildi

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, örtü altı yetiştiricilik yapan üreticilerle bir araya geldi.

Teknik personel ilçede sera üretim alanlarını ziyaret etti. Üreticilere, üretim çeşitliliği, ürünlerin ilaçlanması, ürünlerin hasat teknikleri gibi konularda bilgiler verildi.

Ziyaretlerin devam edeceği belirtildi