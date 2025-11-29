Kofçaz'da Gıda Denetimleri Gerçekleştirildi
Kofçaz Tarım ve Orman Müdürlüğü, market ve fırınlarda yaptıkları denetimlerde hijyen koşullarını ve ürünlerin son tüketim tarihlerini kontrol etti. Ayrıca, örtü altı üreticilerine teknik destek verildi.
Kofçaz ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.
Kofçaz Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri market ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.
Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Örtü altı üreticileri ziyaret edildi
Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, örtü altı yetiştiricilik yapan üreticilerle bir araya geldi.
Teknik personel ilçede sera üretim alanlarını ziyaret etti. Üreticilere, üretim çeşitliliği, ürünlerin ilaçlanması, ürünlerin hasat teknikleri gibi konularda bilgiler verildi.
Ziyaretlerin devam edeceği belirtildi