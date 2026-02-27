Haberler

TDV, Kocatepe Camisi'nde yaklaşık 2 bin kişilik iftar sofrası kuruyor

Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan ayı boyunca Ankara'daki Kocatepe Camisi'nde her gün yaklaşık 2 bin kişilik iftar sofrası kurarak ihtiyaç sahiplerine ve tüm vatandaşlara kapılarını açıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı dolayısıyla Ankara'daki Kocatepe Camisi'nde her gün yaklaşık 2 bin kişilik iftar sofrası kuruyor.

Kocatepe Camisi'nin avlusunda AA muhabirine konuşan iftar programı sorumlusu Abdurrahim Anıl Aktan, günlük yaklaşık 2 bin kişilik iftar düzenlediklerini söyledi.

Ramazan boyunca iftar sofrasının tüm vatandaşlara açık olacağını belirten Aktan, ihtiyaç sahibi, yoldan geçen ya da birlikte iftar yapmak isteyen herkesi davet etti.

İftar sonrası vatandaşlara çay ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
