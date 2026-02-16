Haberler

Kayseri'deki "Küçük Dostlar Kedi Kasabası" 3 yılda 65 bin kişiyi ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocasinan Belediyesinin 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası', 3 yıl içerisinde 65 bin kişiyi ağırladı. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mekanın çocuklar için hayvan sevgisini artırdığını ve hayvan fobisi olanlara yardımcı olduğunu belirtti.

Kocasinan Belediyesinin "Küçük Dostlar Kedi Kasabası", 3 yılda 65 bin kişiyi ağırladı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, "Küçük Dostlar Kedi Kasabası"nın çocukların hayvanları daha yakından tanımasına ve sevmesine imkan sağladığını bildirdi.

Mekanın hayvan fobisi olanlara hayvan sevgisi aşıladığını ve fobilerinden kurtulmalarına da katkı sağladığını anlatan Çolakbayrakdar, mekana gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Çolakbayrakdar, tüm canlıların Kocasinan'da değerli ve önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yakut Mahalle'mize kazandırdığımız 10 bin metrekare yaşam alanı içerisinde yer alan 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda onlarca farklı çeşit kedi bulunuyor. Çocuklar ve gençler buraya geldiği zaman kedilerle keyifli vakit geçiriyor. Ayrıca büyük bir alanda kedi ve köpeklerin ayrı olarak yer aldığı hayvan barınağı projesini de bu sene hizmete sunduk. Özellikle hoşgörü diyarı Kayseri'mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların bizim için değerli olduğunu göstermiş oluyoruz. Böylelikle hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz. 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası' açıldığından bu yana 65 bin kişiyi ağırladı."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı

Maden ocağında göçük! İşçiler için zamanla yarış var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bağırsağı yanlışlıkla kesilmişti: Aslı Bekiroğlu son durumunu paylaştı

5. kez ameliyat olan oyuncu son durumunu paylaştı
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem

Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Sapkınlar için hesap vakti! Polis otobüsüne böyle bindirdiler
Bağırsağı yanlışlıkla kesilmişti: Aslı Bekiroğlu son durumunu paylaştı

5. kez ameliyat olan oyuncu son durumunu paylaştı
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı

17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı