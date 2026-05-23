Liverpool'dan Muhammed Salah'a veda

Güncelleme:
Liverpool, takımdan ayrılacak Mısırlı futbolcu Muhammed Salah için veda mesajı yayımladı. Yapılan paylaşımda, "Mısırlı süper yıldızın dokuz yıl giydiği kırmızı formayla sergilediği muhteşem performansın ardından birçok yönü iyi biliniyor, ancak bazı yönleri daha az tanınıyor" ifadelerine yer verildi.

  • Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılacak Muhammed Salah için veda mesajı yayımladı.
  • Salah, Liverpool ile iki Premier Lig, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir FA Cup, iki Lig Kupası ve bir UEFA Süper Kupa kazandı.
  • Teknik direktör Arne Slot, Salah'ın profesyonelliğinden etkilendiğini; Jürgen Klopp ise gol atma arzusu nedeniyle rotasyona sokmanın zor olduğunu belirtti.

''BAZI YÖNLERİ DAHA AZ TANINIYOR''

Kulüpten yapılan açıklamada, Salah için "Mısırlı süper yıldızın dokuz yıl giydiği kırmızı formayla sergilediği muhteşem performansın ardından birçok yönü iyi biliniyor, ancak bazı yönleri daha az tanınıyor." ifadeleri kullanıldı.

''DAHA İLK GÜNDEN PROFESYONELLİĞİNDEN ETKİLENDİM''

İngiliz ekibinin teknik direktörü Arne Slot ise yayımladığı mesajda, Salah'ın profesyonellik yönüne vurgu yaparak, "Daha ilk günden profesyonelliğinden etkilendim çünkü her sezonda olduğu gibi sezon öncesi hazırlık döneminde yapılan testlerin hepsinden geçmişti. Bir teknik direktörün en çok istediği şeylerden birisi de geri dönen bir futbolcunun formda olması ve hazır hissetmesidir." dedi.

''GOL ATMA ARZUSU...''

Liverpool'un eski çalıştırıcısı Jürgen Klopp da 33 yaşındaki oyuncu için "Gol atma arzusu onu rotasyona sokmayı en zor hale getirdi. Muhammed Salah kafasında hangi maçta rotasyona uygun olduğunu, hangisinde olmadığını belirliyordu." değerlendirmesinde bulundu.

''HİÇBİR ZAMAN İZİN GÜNÜ OLMADI''

Uzun yıllar Mısırlı futbolcuyla takım arkadaşlığı yapan Jordan Henderson, Salah'ın Liverpool'daki 9 yıllık kariyerinde sürekli üstüne katarak kendisini geliştirdiğini vurgulayarak, "Hiçbir zaman izin günü olmadı. Yazın izinli olduğu zamanlarda bile sürekli çalışıyordu. Her zaman 'Gelecek sezon nasıl daha iyi olabilirim?' diye düşünüyordu." ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL'DAKİ BAŞARILARI

Salah, Liverpool ile iki Premier Lig, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir de UEFA Süper Kupa kazandı.

