Haberler

Kayseri'de fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Kayseri'de fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Kentteki şiddetli rüzgar, binalarda ve araçlarda hasara neden oldu. Ekipler, devrilen ağaçlar ve düşen parçalar için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binalarda ve araçlarda hasar meydana gelirken, ekipler olumsuzluklara karşı çalışma başlattı.

Kuvvetli fırtına özellikle merkez Kocasinan ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Yer yer 80 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle özellikle Turgut Reis, Yunus Emre, Ziya Gökalp, Yenişehir, Mithat Paşa, Barbaros ve Oruç Reis mahallelerinde çok sayıda binanın çatısı uçtu, dış cephe yalıtımları söküldü, ağaçlar ve otobüs durakları devrildi.

Çatı ve bina cephelerinden kopan parçaların üstüne düştüğü park halindeki araçlarda hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri, düşen parçalar ve devrilen ağaçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bazı dereler taştı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
