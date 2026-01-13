Kocasinan Belediyesi ekiplerinin kar mesaisi sürüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kar yağışının başlamasıyla ekiplerin 3 vardiya halinde 24 saat esasına göre sahada olduğunu bildirdi.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için kar yağışıyla birlikte ekiplerin merkezden kırsala kadar her noktada gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Meteorolojik uyarıları dikkate alarak önceden gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere tüm birimlerimiz, kar yağışıyla birlikte 24 saat esasına göre çalışmaya başladı. Ekiplerimiz merkez ve kırsal mahallelerde kar temizleme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Depomuzda bulunan 5 bin 500 ton tuz, özellikle gece saatlerinde ve sabaha karşı oluşabilecek don olaylarına karşı etkin bir şekilde kullanılıyor. Tuzlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hemşehrilerimizin daha temiz, daha güvenli ve daha sağlıklı bir kış geçirmeleri için tüm ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızdan da bu süreçte daha dikkatli olmalarını rica ediyorum."